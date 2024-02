Niall Horan v Praze

Hluboce procítěná úvaha o všem, od duševního zdraví až po nekonečnou komplikovanost a nejistotu lásky, je nekonečně okouzlující výpovědí o tom, jak následovat své srdce až k jeho skutečné podstatě. Horan se obzvláště těší na svá vystoupení, jelikož se jedná o jeho nejosobnější materiál, který ve své výjimečné kariéře prozatím vytvořil.

Horan, který pochází z irského Mullingaru, prodal přes 80 milionů desek a několikrát koncertoval po celém světě jako člen kultovní skupiny One Direction. Jeho celovečerní sólový debut Flicker se v říjnu 2017 dostal na první místo žebříčku Billboard 200 a obsahoval 3x RIAA platinový singl "Slow Hands" a 2x RIAA platinový singl "This Town". Album se dostalo do Top 10 celkem ve 20 zemích.

S celkovým počtem globálních streamů přesahujícím osm miliard získalo album Flicker platinu v pěti zemích (včetně USA) a zlato v dalších sedmi zemích. V roce 2020 následovalo album Heartbreak Weather, které se umístilo na vrcholu britského žebříčku Official Albums chart a žebříčku Billboard Top Album Sales.