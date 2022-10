Výtvarná dílna: Nahoru a dolů lanovkou

Praha má tři lanovky. Nahoru. Dolů. A zase znova. Pravidelně jezdí sem a tam. Odkud a kam tě svezou? A víš, že se k nim postaví čtvrtá? Jak takový dopravní prostředek může vypadat? Děti si prohlédnout model nového vozu lanovky na Petřín, který navrhla designérka Anna Marešová a ukážeme si i plánovanou lanovku do Bohnic. V tvůrčí části vymyslí a sestrojí svoji vlastní. Bude z ní výhled? A jak pojede? Vyzkoušíme si to! Program je určen pro děti od 5 do 14 let, předškolní děti v doprovodu rodičů.

Dílna bude vedena dvojjazyčně - česky a ukrajinsky.

Kapacita je 20 dětí.

VÍCE INFORMACÍ ZDE