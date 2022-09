Il Divo - The Greatest Hits

Po tragické smrti Carlose Marina z Il Divo budou zbývající členové nadnárodní skupiny – Američan David Miller, Francouz Sebastien Izambard a Švýcar Urs Buhler – pokračovat ve svém turné na poctu Marinovi.

Turné, dříve „For Once in My Life Tour“, bude pokračovat jako Greatest Hits Tour a zapojí se do něj speciální host, mexický americký barytonista Steven LaBrie. Turné bude naplněno hity Il Divo z jejich rozsáhlého katalogu písní s neuvěřitelnou pódiovou produkcí. Všechny vstupenky z původně plánovaných termínů budou oceněny na představeních v roce 2022.

