The Smashing Pumpkins 2024

Poslední koncert v Praze ve vyprodaném Forum Karlín rozhodně patřil k těm nezapomenutelným. Fanoušci a milovníci rockové hudby se tak mohou těšit na další neopakovatelný hudební zážitek plný energie a vášně!

Když se v roce 1988 v Chicagu objevili The Smashing Pumpkins, svět ještě nikdy neslyšel takovou kapelu, jako jsou oni. Spojovali hudební žánry jako jsou rock, pop, shoe-gaze, metal, gothic, psychedelii a elektroniku. V době svého vzniku byl jejich zvuk jiný a zcela nový – a takový je dodnes. Díky tomu prodali po celém světě přes 30 milionů alb a posbírali dvě ceny GRAMMY®, dvě ceny MTV VMA a jednu American Music Award. V jejich katalogu najdeme platinové album Gish [1991], čtyřnásobně platinové Siamese Dream [1993], diamantové Mellon Collie and the Infinite Sadness [1995], platinové Adore [1998] a zlaté Machina/The Machines of God [2000].

V roce 2018 vyrazili na jedno ze svých nejúspěšnějších turné vůbec, Shiny and Oh So Bright Tour, po kterém následoval album SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN. Mezitím v roce 2020 vyšlo jedenácté řadové a zatím poslední dvojalbum kapely, CYR. V letošním roce vydali The Smashing Pumpkins své poslední album ATUM. ATUM, které je pokračováním alb Mellon Collie and the Infinite Sadness z roku 1995 a Machina/Machine of God z roku 2000, obsahuje 33 skladeb ve třech aktech a jeho autorem a producentem je Corgan. The Smashing Pumpkins, jako vždy velmi produktivní, v současné době pracují na nové tvorbě a nedávno dokončili vyprodané severoamerické turné THE WORLD IS A VAMPIRE TOUR s 27 koncerty.