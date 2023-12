Jacob Collier 2024 v Praze

Oznámení následuje po vydání Collierova nového singlu „Witness Me“, na němž se podíleli kanadský zpěvák a skladatel Shawn Mendes, britský rapový titán Stormzy a devatenáctinásobný držitel Grammy a gospelová legenda Kirk Franklin. Píseň je srdceryvnou ódou na sílu empatie. Tento týden ji BBC Radio 1 vyhlásilo za „nejžhavější nahrávku na světě“.

„Witness Me“ je čtvrtým nahlédnutím do dalšího dílu Collierova žánrově nevyhraněného čtyřalbového projektu DJESSE, které vedle dříve vydaných singlů „Little Blue (feat. Brandi Carlile)„, „Wherever I Go (feat. Lawrence & Michael McDonald)„, „WELLLL“ a na Grammy nominované „Never Gonna Be Alone (feat. Lizzy McAlpine & John Mayer)“ dává fascinujícím způsobem nahlédnout do mimořádné hloubky a rozsahu chystaného alba.