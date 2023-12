Pet Shop Boys 2024 v Praze

Pet Shop Boys (Neil Tennant a Chris Lowe) jsou zapsáni v Guinnessově knize rekordů jako nejúspěšnější duo v historii britské hudby. Od roku 1985, kdy podepsali smlouvu s vydavatelstvím Parlophone Records, dosáhli ve Velké Británii 42 singlů v Top 30, z toho 22 hitů v Top 10 a čtyři první místa. Vydali 14 studiových alb, která se všechna dostala do britské Top 10 i do albových žebříčků po celém světě, a v současné době pracují na svém 15. studiovém albu, které by mělo vyjít na jaře 2024.

Spolupracovali s celou řadu umělců včetně Dustyho Springfielda, Lady Gagy, Lizy Minnelli, Blur, Madonny, Davida Bowieho, Yoko Ono, The Killers, Girls Aloud, Paula Wellera a Noela Gallaghera.