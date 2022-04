Hrdina v nás - on-line

On-line přednáška ke Světovému dni knihy

V každém z nás spí hrdina, který v první řadě bojuje se svými nedostatky, který je schopen překonávat překážky. Může padat, ale znovu se zvedá, může umírat, ale vždy se znovu zrodí. Tak to popisují nejen pradávné mýty a platí to i pro současného člověka? Podívejme se do svého nitra a tohoto hrdinu najděme.

Odkaz na přednášku bude 19. dubna 2022 od 19 hodin k dispozici na našem kanálu na YouTube.