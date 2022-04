Netradiční rande na Petříně plné umění a tajemných příběhů

Posledním okruhem v naší galerii je okruh ctnostný. Jedná se o jemné završení kolekce uměleckých děl, které jste již mohli spatřit v předchozích částech. Dominantou tohoto okruhu jsou emoce, hlavně pak ty příjemné. Takové emoce, které jsou pro nás speciální a uchováváme si je jen v nejhlubším nitru. Stejně jako u okruhů předchozích, jsou tyto emoce spjaty s příběhy a vizuální tvorbou obou autorů. Chceme, abyste se jako návštěvníci vžili do těchto příběhů a prožili je na plátně. Zamyslete se nad tím, co pro vás znamenají, spojte si je s vašimi vlastními, unikátními okamžiky a nechte plynout tok myšlenek. Vytvořte si vlastní svět, svět, který je pouze na vás. Chceme, aby vás krása tohoto spojení zcela pohltila a zanechala ve vás jedinečný a neopakovatelný zážitek, na který dlouho nezapomenete a někdy… když půjdete do práce, nebo jen tak na procházku, se vám vybaví, spolu s úsměvem na tváři.

I já si obrazy v této části spojuji s příjemnými momenty, které jsem v životě prožil. At už to bylo jako dítě, kdy jsem s bratrem rád ležel v trávě a sledovali jsme mraky nad námi a hádali, co by asi mohl, jaký mrak představovat. Nebo neobyčejné okamžiky, které jsem prožil jako dospělý a které se obvykle týkaly nějaké větší, či menší lásky, co mi zkřížila cestu. Jedním z takových okamžiků může být i chvíle, kdy tento úvod píšu v horkém letním dnu na balkoně svého bytu. Piji víno a v dálce slyším, jak v místní umělecké škole překrásně zpívá pěvkyně tklivé, smutné, ale tuze překrásné písně v doprovodu klavíru a houslí. Má mysl se ubírá k ženě, s kterou jsem se kdysi vídal, vždy každý rok ve stejné restauraci, kde jsme se bavili historkami z našich životů a lamentovali nad tím, kam to asi jednou dotáhneme, nebo nedotáhneme. A po roce jsme se opět v horkém létě sešli na stejném místě, jen s jinou historkou a vždy o trochu jiným životem tak dlouho, až jsme se po letech vídat přestali. Nikdy se asi nedozvím, kdo tato zpěvačka je, jestli je slavná, nebo se jen učí a slavná teprve jednou bude, ale dobře vím, že každé pondělí v šest hodin večer budu mít svůj osobní koncert. Koncert jedinečný, jehož krásu obdivuji jen já a bere mě na místa, na která jsem již dávno zapomněl a za lidmi, které už možná nikdy neuvidím. Ukazuje mi můj jedinečný, speciální okamžik. A to je cílem i těchto děl.