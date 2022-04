Tajemná a temná procházka po Kampě plná umění

Projděte se tajemnou a temnou částí parku Čertovka a Střeleckého ostrova. Jedinečná online výstava 7 obrazů a 7 temných příběhů, které jsou s nimi spojeny. Příběhy a obrazy vychází ze Sedmi Smrtelných Hříchů. Spusťte si naše webové stránky a ponořte se do tajů umění a tajemné Prahy.

Jedinečná procházka temnou Prahou vám představí sedm uměleckých děl a sedm příběhů plné temnoty a tajemství. Vše se odehrává na našich webových stránkách a při fyzické procházce Kampou a Střeleckým ostrovem. Ideální čas jsou večerní hodiny, kdy už je v okolí klid a nebudete tak ničím rušeni při poslechu audionahrávek děsivých příběhů a při prohlížení ještě děsivějších uměleckých děl od autorů Jiří Načeradský a Martiny Dědičové. Díla i audionahrávky najdete na našich stránkách, ke každému dílo je dostupné jeho vyobrazení, audionahrávka a komentář od majitele galerie. Vstupte do tajuplného a temného světa ve středu Prahy a nechte se pohltit temnotou.



Milí návštěvníci, přátelé umění

Temnota vězní. Temnota svazuje. Strach dokáže člověka pohltit i ve chvíli, kdy to čeká nejméně. Prvním okruhem, který máme v galerii je právě okruh temný, plný hříchů a hrůz. Sedm obrazů reprezentuje vždy konkrétní hřích a démona, který je za něj zodpovědný. Příběhy i plátna popisují děsy a zoufalství, které je vyobrazeno s antickou precizností. Všechny obrazy mají za cíl uchvátit návštěvníka svou aurou děsu a stáhnout ho do svého sevření. Volnou inspirací pro obrazy i příběhy v nich, bylo Dantovo peklo a Řecké báje. Kruhy plné utrpení němých trestanců jsou vyobrazeny a popsány tak, jak si je autoři představují. Bájné vězení Tartaros, kam byli odváděni jen ti nejhorší hříšníci je další součástí autorské inspirace. Dějiny jsou plné zvěrstev a utrpení, tento okruh ho pak v surové formě zobrazuje na plátně i v příbězích, které v něm uslyšíte. Nechte se pohltit temnotou a vkročte do vězení ztracených duší pošetilců. Vyslechněte jejich příběhy, ale i nářky a prosby o milost. Zasněte se a nechte se na malou chvilku pohltit onou svazující aurou děsu…

Obrazy této části mám osobně spojené s různými příběhy, které jsem slyšel a vždy mě to k nim táhlo. Děs a hrůzu ve mně vyvolávají mluvená slova, která popisují temné příběhy vykradačů hrobů, staří autoři hororů, případně legendy o bájných strašidlech a démonech. Mohla to být fotka hrobu Černého prince Eduarda, která mne jako malého vždy vyděsila, ale zároveň i lákala svou nevšedností. Možná to byly příběhy Erbena a jeho Kytice, které jsem poslouchal místo pohádek na dobrou noc. Vyvolalo to určitou fascinaci těmito jevy a tento okruh by podobný pocit měl zanechat ve vás, návštěvnících. Když budete díla zkoumat, zkuste si v sobě tyto děsivé momenty vyvolat a spojit s dílem navždy tak, aby se pro vás stalo něčím jedinečným, neokoukaným a prazvláštně zajímavým. Spojení s biblickými démony pak není náhodné, protože už jen jejich jména vyvolávají pocity zmaru a hrůzy. Vkročte spolu se mnou do světa, kde temnota vládne a je testamentem každého, kdo se odváží vstoupit.

Hynek Načeradský, majitel galerie Načeradský