Pražský mejdan slovenských hudebních legend

Ikony slovenské hudební scény vystoupí 20. května v pražských Holešovicích. A show to nebude jen tak ledajaká. Igor Kmeťo mladší a starší, Pavol Hammel, Marián Čekovský, Peter Nagy, Vašo Patejdl a Richard Müller si připravili opravdu nabitý program plný nejznámějších hitů, které není třeba nikomu dlouze představovat.

Společně rozezní hlediště ve Sportovní hale v pražských Holešovicích. O zábavu se postará funky hudba Igora Kmeťa mladšího, který se proslavil především působením v kapele Kmeťoband. Na kontě má dnes několik úspěšných hitů – například Skús Zabudnúť, Ona má štýl nebo Fajnová, na kterých se podílel i slovenský raper Rytmus nebo česká zpěvačka Monika Bagárová. Hudební talent zdědil po svém otci, který ho na koncertě doprovází.

Na podiu vystoupí i kytarová legenda Pavol Hammel. Slovenský hudebník a zpěvák se do popředí československé hudební scény dostal díky vlastní kapele Prúdy, která v letošním roce oslaví krásné šedesáté výročí od svého vzniku. Rocková skupina proslula obzvlášť albem z roku 1969 Zvoňte, zvonky.

Další nezapomenutelný interpret, jenž si příležitost vystoupit po boků svých slovenských „bratrů” rozhodně nenechá ujít, je Marián Čekovský, hudebník, skladatel, zpěvák, komik a moderátor, kterého diváci znají zejména jako porotce z pěvecké soutěže SuperStar. Během své kariéry spolupracoval s předními osobnostmi slovenské hudební scény – s Richardem Müllerem, Vašem Patejdlem, Pavlem Hammelem, Darou Rolins a dalšími hvězdami.

Publikum nepřijde ani o podmanivý hlas zpěváka s plavými vlasy. Nevyléčitelný romantik a zároveň frontman legendární skupiny Indigo Peter Nagy na slovenském mejdanu rozproudí fanoušky svými ikonickými hity jako Aj tak sme frajeri, Kristínka iba spí nebo Láska je tu s námi.

Své kamarády a kolegy doprovodí rovněž Vašo Patejdl, hudební skladatel, muzikant a hlavně spoluzakladatel populární poprockové skupiny Elán, která během padesáti let působení vydala přes dvacet alb a mnoho výběrových disků, avšak před dvěma roky oznámila svůj definitivní konec. To však neznamená, že by Vašo Patejdl nemohl za doprovodu svých přátel zazpívat sám nějaké z jejich hitů jako Láska moja, Neviem byť sám nebo Kočka.

Třešničkou jedinečného večera pak bude zpěvák a hudebník Richard Müller. Do povědomí veřejnosti se nesmazatelně zapsal například písněmi Nahý, Po schodoch, Nebude to ľahké, Štěstí je krásná věc či Baroko. Během pandemie představil také svou poslední desku Hodina medzi psom a vlkom, kterou pojmenoval podle magické noční hodiny mezi třetí a čtvrtou ranní, kdy údajně umělci vytvářejí ta nejlepší díla, rodí se nejvíce dětí, ale taktéž umírá nejvíce lidí.

Vstupenky na Slovenský mejdan pořídíte v síti prodejce Ticketlive a Ticketportal.

Část výtěžku z prodeje lístků bude použito na dobročinné účely nadace Nejlepší přítel, která zajišťuje financování psích útulků, pomáhá s výcvikem asistenčních i záchranářských psů a podporuje další dobročinné aktivity na podporu těchto němých tváří.