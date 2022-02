Role Model v Praze

Začínal na soundcloudu jako rapper, ale během střední se rozhodl pro citlivý alternativní pop. Za uměleckým jménem Role Model se skrývá třiadvacetiletý hudebník Tucker Pillsbury, který se ve své indiepopové tvorbě vyrovnává s celou škálou vlastních emocí.

V jeho hudbě se nadále odráží vliv hudebníků jako Brockhampton nebo Tyler, The Creator. První EP Arizona in The Summer inspirované vlastními depresemi a úzkostmi vydal v roce 2017.

VÍCE INFORMACÍ ZDE