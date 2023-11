Anson Seabra v Praze

Po evropském turné s Deanem Lewisem a intimní sérii koncertů v malých klubech se americký hudebník Anson Seabra znovu vrací do Evropy. Křehké hity jako Welcome to Wonderland nebo Broken tentokrát zazní v pražském klubu Rock Café.

Do Prahy přiveze také své právě vydané třetí album A Heart Is a Terrible Thing to Break.

VÍCE INFORMACÍ ZDE