Boy Bleach v Praze

Zběsilé koncerty, pitva anglické společnosti – kytaroví Boy Bleach vystoupí v pražském klubu Rock Café v úterý 3. prosince 2024.

Odjeli společnou tour s Yungbludem a Only the Poets a teď se znovu chystají do Prahy. Drzí provokatéři Boy Bleach na novém singlu England jako správní pankáči nikoho nešetří – a stejně nemilosrdné jsou i jejich koncerty. Syrová pitva života ve východním Londýně i sžíravá kritika třídních poměrů v britské společnosti. Úzkostem čelí s velkou dávkou ironie, chytlavými refrény a taky rozzuřenými kytarami.

Mezi hudební vzory Boy Bleach patří The Sex Pistols, Gorillaz i grimová legenda Kano. Sami se nebojí s každým novým EP přijít s aktualizovaným zvukem. Poslední nahrávky nejvíc ovlivnilo samotné živé hraní – energii svých zběsilých koncertů Boy Bleach přenesli i do sluchátek. Své umění berou vážně, sami sabe už o něco méně.

Vstupenky (v ceně 590 korun) jsou v prodeji od 21. června.