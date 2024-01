Benson Boone v Praze

Začalo to poslechem klasického popu a soulu, pokračovalo soutěží American Idol a setkáním s frontmanem Imagine Dragons. Hlas amerického zpěváka Bensona Boona není možné ignorovat – naopak, tohle je láska na první poslech. Na svůj první český koncert přijede Benson Boone 1. června 2024 do pražského klubu Rock Café.

Jako malý poslouchal Elvise Presleyho, Arethu Franklin, mezi jeho oblíbence ale patří i Adele a Sam Smith. Když se pak na střední na popud kamaráda zúčastnil školní soutěže kapel, byl tím prvním, koho překvapila síla vlastního hlasu. O několik let později má jeho hit In the Stars půl miliardy streamů a jenom na Instagramu Bensona sleduje přes milion fans.