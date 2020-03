LIVE stream – Bára Zmeková

Skladatelka a multiinstrumentalistka pohybující se ve svých písních s autorskými českými texty mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou a jemnou elektronikou. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem a klavírní hru střídá se syntezátory či kytarou. Posluchači její koncerty označují jako “soul trip” nebo “poezii v hudbě”.

Své první album Ještě kousek natočila Bára ve studiu Jámor s producentem Ondřejem Ježkem a vydala v říjnu 2013 za podpory Full Moon magazínu. Nové album LUNAVES vyšlo v březnu minulého roku pod hlavičkou labelu Tranzistor a sklidilo velký ohlas ze strany odborné veřejnosti i posluchačů. Objevilo se na třetí příčce výroční ankety album roku na radiu Proglas, ve výroční Velké sedmě Radio 1 či mezi zásadními hudebními počiny roku 2019 v magazínu Headliner či Musicserver.cz. Vedle loňského vítězství na mezinárodní přehlídce Czech Music Crossroads je nyní Bára se svým novým albem nominatkou na ceny Anděl ve dvou hlavních kategoriích - objev roku a sólová interpretka.



Jako vítězka soutěže 1MAN2PLAY 2013 se Bára Zmeková objevila na festivalu Colours of Ostrava a od té doby koncertně navštěvuje kluby a festivaly po celé České republice i v zahraničí. V roce 2015 se spolu s kapelami DVA, Zrní, Mucha, Bratři Orffové a dalšími podílela na vzniku kompilace Hommage Bulisovi a v říjnu 2016 předskakovala na koncertě švýcarské zpěvačky Sophie Hunger v pražské Akropoli. Aktivně se podílí na české alternativní hudební scéně, její hudba se stala součástí kompilace Superhrdinky nebo AKT - Kittchen. Vedle své písničkářské tvorby je také jedním ze členů elektro-akustického projektu FORMA, v němž se podílela na vzniku živých soundtracků k filmům Metropolis (Fritz Lang), Erotikon (Gustav Machatý) a Sunrise: A Song of Two Humans (F. W. Murnau) a věnuje se také hudebně-divadelní tvorbě (The Space Theatre - London, The Elixir, Projekt Pomezí).