Čarodějnice na Chvalské tvrzi Praha

Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již 29. ročník hornopočernických Čarodějnic na Chvalské tvrzi, které se konají v pondělí 30. dubna od 14 do 22 hod.

Při letošních Čarodějnicích navíc oslavíme kulatých 10 let od otevření Chvalského zámku pro veřejnost. Je tedy co oslavovat a na co se těšit, protože letošní Čarodějnice slibují skvělý program pro všechny generace!

V odpoledním programu od 14 hod. uvidíte dětská hudební, taneční i sportovní vystoupení a zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem a líčením pro maminky a také herní koutek, který pro děti chystá spolek Molechet a centrum MUMRAJ. Kolem 15. hod. dětem zahraje a zazpívá veselá parta herců z Divadla rozmanitosti z Mostu – kapela s originálním názvem NEDLOUBEJ SE V NOSE. Těšit se můžete také na vystoupení nové rockové kapely GOOD FAIHT z naší počernické Základní umělecké školy. Nebudou chybět hry a kouzlení na pódiu s Kamilem Burdou, moderátorem hlavního programu pak bude Václav Žmolík.

POZOR, přibližně v 17:30 vybereme nejhezčí dětskou čarodějnici! Po celý den můžete navštívit kolotoče a další pouťové atrakce a také se občerstvit u stánků, které budou nabízet dostatek jídla i pití všeho druhu.

Večerní program od 18,30 hodin otevře vystoupení legendární kapely Děda Mládek Illegal Band, která letos oslaví 20 let. Hvězdou večera pak bude mladá talentovaná zpěvačka EWA FARNA. Nebude chybět malý i velký oheň, opékání buřtů a krásný závěrečný ohňostroj. Je na co se těšit!

Hlavním partnerem akce je společnost D&D REALITY NORD, s.r.o. Děkujeme

Těšíme se na vás!