Ojedinělý švýcarský harfový orchestr pod vedením Hany a Karla Vihanových rozezní v sále KC Zahrada 11 harf a 8 dalších nástrojů. Hudební a pěvecký program představí nejen klasické, ale i muzikálové či filmové skladby. Nenechte si tento unikátní koncert ujít. Jako host vystoupí PRAHA – HARP ORCHESTR pod vedením Hany Müllerové – Jouzové.

Orchestr Arpa Doro vznikl v roce 1995. Žákyně harfové třídy paní Hany Vihanové chtěly hrát také populárnější skladby, než pouze klasické a prosily paní Vihanovou, jestli by si mohly zahrát s jejich kamarády hrajícími na jiné nástroje. Paní Vihanové se ta idea líbila. Její manžel Karel Vihan zaranžoval pro mladé harfenistky a jejich přátele několik skladeb. Mladí muzikanti si dali jméno Arpa Doro. Paní Vihan pro ně zorganizovala malý koncert v divadélku města Sursee, kde tehdy měla většina žákyň své známé. Sálek pro 100 posluchačů byl brzy plný a kromě toho stáli venku další posluchači, kteří do sálu již nemohli. Překvapení bylo velké a řešení jednoduché. Koncert byl za hodinu zopakován. Tak vznikl orchestr Arpa Doro.

Připojili se další harfenistky a harfeníci a další harfy z orchestru (10 -12harf) doplněné dalšími hudebními nástroji (flétny, zobcová flétna, housle, čelo, kontrabas, panflétna, kornet, klarinet, kytara a baskytara, saxofon, keyboard, různé bicí nástroje) a zpěvem. Repertoár orchestru tvoří skladby od baroka, po populární melodie, skladby z muzikálů a skladby z filmové a populární hudby a samozřejmě i české skladby. Protože pro takové složení chybí notový materiál, aranžuje nadále Karel Vihan převážnou většinu skladeb. V orchestru hrají mladí hráči (od 12 let) i starší amatéři různých národností a hudebníci z povolání. Momentálně je zastoupeno Švýcarsko, Česko a Slovensko, v určitých koncertech i Rusko a Austrálie.

K vrcholům činnosti orchestru patřil, vedle více jak 150 koncertů, i benefiční koncert pod záštitou českého velvyslanectví v Bernu ve prospěch záplavami těžce postižené obce Troubky. Účast na světovém harfovém Festivalu – Kongresu v Praze a účast na otevření hudebního a kongresového domu v Luzernu (KKL). Neméně důležitá byla účast na Festivalu „Gästival Seerose“ v Luzernu a koncerty v zahraničí. Orchestr má posluchače v Holandsku, v Německu, v Belgii a v Česku (Praze, Jablonci, Opavě a Mariánských Lázních). Velkého ocenění se dostalo uměleckým vedoucím – manželům Vihanovým, předáním sošky „Zlatá Europea“ za účasti zástupců českého velvyslanectví a obce Ebikonu (sídlo orchestru) a města Luzernu.

Touto cenou vyznamenává „European Union of Arts“ významné umělecké a kulturní výkony v Evropě i jinde ve světě. Bylo to v roce 2015 ve 20. roce činnosti. Čtyři vydaná CD zachycují výběr skladeb (klasická, hudba z muzikálů a filmů, populární, latinskoamerická), které se publiku na koncertech nejvíce líbily. První nahrávka má název Promenade au clair de lune a pak následovaly The best of Arpa Doro a Kontraste, v roce 2016 zatím poslední nahrávka Traummeldodien. Určitě se vyplatí nechat se okouzlit nádherným zvukem harf obohaceným jinými nástroji v nejrůznějších kombinacích, kromě jiného zahraje s harfami i 3,5 metrů dlouhý alpský roh. Vstupné 190 Kč / 140 Kč (studenti, senioři)