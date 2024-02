Připravili jsme pro vás velkolepý koncert s interprety z různých zemí a rozmanitým stylem hudby, na kterém zažijete nádherné emoce a pocity zážitek, kde uslyšíte hity jako: - I will survive - Storm by Vivaldi - Libertango by Piazzolla - Bad guy Billy Eilish with - Ti Amero - Grande Amore - Queen - 66Bohemian Rhapsody - Queen - I want to break - mnoho dalších. Naše myšlenka ukázat, že my obyčejní lidé jsme svět, že chceme žít v míru a být přáteli pro to název naše akce je "We are the world ". Přejeme si, aby na konci koncertu bylo hodně úsměvů a aby vždy vyhrávali lidé naplnění pozitivitou, upřímností a laskavostí.

Mějte se rádi a buďte zdraví a velmi šťastní ! Těšíme se ! Hosté Quartet Belcanto - Amore _Twins - A.K.I.M - Kapela TIME SKIP