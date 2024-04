Temní a depresivní, plni naléhavé atmosféry a zmaru, přitom se o kvintetu v čele se zpěvačkou Dahlien můžeme částečně bavit jako o alternativě. Umrlčí skvadra THE CORONA LANTERN nořící se do hlubin doom metalu, post-metalu a blackened (snad sludge) metalu tuto sobotu do pražské Modré Vopice zve na koncert, kde se krom nich představí ještě další tři kapely.

A sami pořadatelé příliš nehrají, takže pokud chcete slyšet skladby z úspěšné a aktuálně vyprodané desky „Certa Omnibus Hora“ včetně posledního singlu „Tam nahoře“, měli byste v sobotu neváhat.

Sestava druhého Consuming the Tempest ale láká též na Rakušáky DARKFALL. Tahle thrashing deathmetalová kapela už to do lidí pere od roku 1995 a jejich mix technikou a melodiemi načichlého death metalu v kombinaci s přímočarým thrashem oslovuje fanoušky většiny metalových subžánrů a pravidelně se přes hranice vrací i k nám.

Z daleka přijedou i NEUROTIC MACHINERY. Velmi pracovitá kapela z Tachova patří mezi nejlepší a zároveň možná nejpodceňovanější tuzemská tělesa. Hrají progresivně a moderně, přesto se do svého propracovaného death metalu nebojí zapojit emoce.