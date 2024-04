Diocletian / Bloody Vengeance / Altars Ablaze

Po úspěšném vystoupení na vyprodaném čtvrtém ročníku Prague Death Mass se do Evropy vrací jeden z hlavních tahounů tohoto výjimečného blackmetalového festivalu – DIOCLETIAN z Nového Zélandu. Na části jejich nadcházejícího evropského turné je budou jako speciální hosté doprovázet tuzemští ALTARS ABLAZE.

DIOCLETIAN jsou bezpochyby jedním z nejkultovnějších black/death metalových komand. Na jejich rané desky („Doom Cult“, „War Of All Against All“, „Gesundrian“) přísahají hordy black, death a warmetalových elitářů po celém světě. Letos jim vychází nové album „Inexorable Nexus“, které podle prvních ukázek zní jako ANGELCORPSE na steroidech. Vzhledem k zemi původu kapely jsou jejich vystoupení v Evropě velmi vzácná a o to intenzivnější.

ALTARS ABLAZE patří mezi nejvýraznější zástupce tuzemského death/black metalu. Se svým prvním albem – „Life Desecration“ (vydaným v roce 2022 u Lavadome Productions) – dokáží svou nekompromisností a intenzitou směle konkurovat zavedeným jménům. Za kapelou stojí pětice ostřílených hudebníků, což dává celému projektu jasnou identitu a kvalitu, kterou oceňují nejen žánroví fanatici po celém světě.