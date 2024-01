Kryptos (India) Electrify Europe Tour 2024 + special guest

KRYPTOS (India) – Euro Tour 2024

13.05.2024 – CZ, PRAHA – Klub Vagon

Zuřící heavy metal v duchu slavných 80. let

Skupina Kryptos vznikla v roce 1998 v indickém Bangalore a dlouho byla považována za jednoho z průkopníků indické heavymetalové revoluce. Na svém kontě mají šest kritiky uznávaných alb a podpořili svou účastí koncerty jedněch z největších metalových jmen jako Iron Maiden, Testament, Kreator, Exodus a mnoha dalších, čímž si vysloužili pověst ohnivé a vzrušující živé kapely

KRYPTOS vydal své debutové album „Spiral Ascent“ v roce 2004 a „The Ark of Gemini“ v roce 2008, než se vydal na své první evropské turné v roce 2010, čímž se stala první indickou heavymetalovou kapelou, které se to podařilo. Po podpisu smlouvy s německým vydavatelstvím AFM Records vydávají v roce 2012 svou třetí nahrávku ‚The Coils of Apollyon‘, která se setkala s bouřlivými ohlasy. Kapela na to navázala svým vůbec prvním vystoupením na Wacken Open Air v roce 2013, evropským turné v roce 2014 a doprovodným turné s Death Angel v roce 2015.

V roce 2016 vyšla celosvětově jejich čtvrtá nahrávka ‚Burn Up The Night‘, která byla ze všech stran chválena za to, že znovu zachytila kouzlo 80. let. Kapela se poté vrátila do Evropy se Sacred Reich a podruhé se objevila na Wacken Open Air v roce 2017.

V roce 2019 se vydali na své první evropské turné jako headliner a vydala své páté a dosud nejúspěšnější album, zlomyslné a dynamické „Afterburner“, které hrdě navazuje na nejlepší tradice Judas Priest, Iron Maiden, Accept a Thin. Lizzy.

Ani pandemie COVID-19 kapelu neodradila, protože v roce 2021 vydala své velmi očekávané 6. album „Force of Danger“, díky kterému ještě více vypilovali svůj zvuk jako břitva, odkazující na již zmíněné „osmdesátky.“

V roce 2022 se Kryptos vydali na masivně úspěšné evropské turné, které zahrnovalo 35 vystoupení v 10 zemích, včetně četných vyprodaných koncertů po Skandinávii a střední Evropě, a na které navázalo dalším velkým turné v roce 2023, kde se prosadili. na nových územích, jako je Španělsko a Belgie.

Poprvé se objevují na jediném vystoupení v České republice v rámci evropské šňůry, na kterou naváže jejich úplně první turné po Australii jako headliner. Buďte připraveni na pořádný nápor heavy metalu .

Vybrané evropské festivaly:

- 2010: Rockmaraton (HU)

- 2014: In Flammen Open Air (DE), Wacken Open Air (DE)

- 2015: Inferno Metal Festival (NO)

- 2016: Dong Open Air (DE), Headbangers Open Air (DE), Rheinriot (DE)

- 2017: Rockharz Festival (DE), Wacken Open Air (DE), Nord Open Air (DE)

- 2019: Noselake Metal Festival (SE), Rock am Stück (DE)

- 2022: Over the Mountain (AT), Hellpdays (CZ)

- 2023: Metalheadz Open Air (DE), Iron Fest Open Air (DE), Muskelrock (SE), Into the Grave (NL)

Kromě toho Kryptos také hráli na festivalech jako Rock n' India a Bangalore Open Air, kde podpořili Iron Maiden, Coroner, Kreator, Destruction a mnoha dalších, a také na dalších evropských festivalech jako Apes Enraged, Chaostraum Open Air. , Ragnarock Open Air atd.