Andy Warhol's Night Vol. 2

Kdy jindy zavzpomínat na Andyho Warhola než v den jeho úmrtí? A kde jinde než ve Factory? Nechystej se ale na žádnej smuteční večírek ani nekupuj letenky do New Yorku. Oslavíme Warholův odkaz ve stylu, kterej by mu byl vlastní, a navíc v pražský MeetFactory.



Ale možná navzdory času a prostoru, když na chvíli přimhouříš oči, i tady zahlídneš uprostřed večírku s nejvybranější společností, mezi plechovkama rajčatovejch polívek a sítotiskama s pop artovou Marilyn, Andyho - s bílou parukou, černýma brejlema a s polaroidem v ruce.



Užij si tuhle šílenou party, ale i umění. Program večera bude totiž našlapanej jak nikdy!

Účinkující:

Kill The Dandies!

Branko's Bridge

Madhouse Express

Old Folks House

Kromě kapel se můžete těšit i na polaroidy. Přichystanej pro tebe bude fotokoutek, kde se můžeš nechat blejsknout a odejít se správným warholovským suvenýrem. Na chvíli si taky budeš moct půjčit třeba jeden z jednorázovejch analogů a zdokumentovat nejšílenější chvíle večera.



Ve spolupráci s Galerií GOAP, kde najdeš výstavu Warhol/Warhola o díle a životě týhle legendy pop artu, navíc připravujeme spoustu překvapení, která ti brzo představíme.