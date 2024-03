Chelsea Wolfe + Kælan Mikla

Twisting the old self into poetry. Jedinečný cit pro zvukovou obrazotvornost v těch nejtemnějších odstínech šedi kalifornské doom–folkové zpěvačky a skladatelky Chelsea Wolfe se vrací s novou nahrávkou She Reaches Out To She Reaches Out To She. Tu představí živě a s kapelou v neděli 23. června ve smíchovské továrně. Deska vychází 9. února u labelu Loma Vista, první vlaštovky v podobě pilotního singlu Dusk nebo trip hopem nasáklé skladby Tunnel Lights jsou již nyní k poslechu na všech streamovacích platformách.

Nová deska Wolfe je katarzní niterní výpovědí o zpřetrhávání vazeb a cykličnosti procesu hojení balancující mezi nadpozemskou éteričností a masivní zvukovou tíhou. Hutná i minimalistická, syrová a opulentní, intimní i expanzivní; She Reaches Out To She Reaches Out To She je zhmotněním Wolfina zvukového vesmíru, který obývá temný folk, sludge, doom metal i noise – a především autorčin pohlcující sopránový hlas. Po řadě sólových vystoupení i společném koncertu s Russian Circles se Chelsea Wolfe letos v létě vrací do Prahy.