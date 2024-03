Picture This v Praze

Hovory v zaparkovaném autě: poprockoví Picture This se vrátí s novým albem

Jejich debut z roku 2017 ovládl irskou hitparádu, pozitivní skladby jako Get on My Love nebo Addicted to You nešlo jen tak dostat z hlavy. Na chystané čtvrté nahrávce slibují poprockoví Picture This dosud nevídanou emocionální hloubku a odhalení zranitelné stránky zpěváka Ryana Hennessyho.

Společně s písničkářem Timem Gallagherem vystoupí Picture This v pražském klubu MeetFactory 10. října 2024.