„The coolest woman in pop.“ V emotivní písničkářské tvorbě Joan As Police Woman se již celé dvě dekády potkávají vlivy soulových legend, jako jsou Al Green a Nina Simone, a experimentálních kytarových projektů, za všechny Sonic Youth nebo Bad Brains.

Původně vystudovaná houslistka, která spolupracovala s The Dambuilders, Antony and the Johnsons, Rufusem Wainwrightem, Scissor Sisters, Eltonem Johnem a především se svým partnerem Jeffem Buckleym, Joan As Police Woman rozvířila vody songwriterské scény svým veleúspěšným debutem Real Life v roce 2006. O několik alb a nespočet singlů, EPček a kolaborací později oznamuje ikona zaoceánské pop-rockové scény svůj návrat do Evropy.

V rámci podzimního turné po starém kontinentu poprvé zahraje také v Praze (kde naváže na své předešlé české koncerty na Sázavafestu a Colours of Ostrava), kam přiveze svoji právě oznámenou desátou studiovou desku Lemons, Limes & Orchids. Ta vyjde 20. září u labelu PIAS a magazín UNCUT na ni láká stručně a výstižně slovy “This is breathtakingly good music”. Album předznamenává pilotní singl Long For Ruin.

Zdroj fotky (Joan As Police Woman): MeetFactory