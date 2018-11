Hvězdné léto pod žižkovskou věží

Nová komfortní letní scéna s možností zastřešení hlediště. Pestrý repertoár populárních komedií s hvězdným hereckým obsazením.

První ročník Hvězdného léta pod žižkovskou věží otevře 23. června unplugged koncert Tomáše Kluse a hned 24. června premiéra komedie Norma Fostera Láska v přímém přenosu. V režii Romana Štolpy v ní uvidíte Petra Čtvrtníčka, Kristýnu Frejovou, Davida Suchařípu ad. Norm Foster je nejhranější a nejúspěšnější kanadský divadelní autor všech dob. Napsal přes padesát divadelních her, které se každoročně dočkají více jak sto padesáti premiér po celém světě. Proto doma Fosterovi přezdívají „kanadský Neil Simon“. Hry, které napíše v poslední době, mají premiéru na Festivalu Norma Fostera, což je festival inscenací výlučně jeho her. Někdo se prostě stane klasikem už zaživa. Komedie Láska v přímém přenosu je jednou z jeho nejslavnějších her.