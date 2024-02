Hvězdné léto: Návštěva na zabití

Výjimečná hra si žádá výjimečné herecké obsazení.

Peter a Debbie jsou typický britský manželský pár středních let. Pracovní zápřah trochu vyprazdňuje jejich vztah, dětmi cloumá puberta a moc si s nimi nerozumějí… A navíc právě u dveří domu překvapivě zazvonila výstřední Američanka Elsa, s níž se seznámili při prázdninové plavbě lodí a rozloučili se s ní neurčitým příslibem, že se ještě někdy musejí vidět.

Zaskočení manželé se samozřejmě snaží být dokonalými hostiteli, jenže Debbi udělá tu "chybu", že si Elsino jméno zadá do Googlu. A od té chvíle se snaží o jediné – svého nenadálého hosta co nejrychleji vyprovodit. Vždycky totiž neplatí známé pořekadlo „host do domu, bůh do domu“…

Návštěva na zabití je brilantně napsanou komedií, která vedle originální zápletky, skvěle vystavěných situací a jiskřivých dialogů přináší také otázky k zamyšlení: Mají být naše slušnost, úslužnost a ohleduplnost opravdu bezbřehé? Kde je jejich hranice? A čemu v dnešní přemedializované době vlastně můžeme věřit? Pomáhá nám, nebo se v ní spíš ztrácíme?