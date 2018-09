Alvaro Soler v Praze

Po dvou vyprodaných koncertech ve Foru Karlín v roce 2017 se španělský zpěvák Alvaro Soler vrací do Prahy, a to do Tipsport areny. Můžete se zde těšit na jeho skladby z připravované druhé studiovky „Mar De Colores“ s letní hymnou La Cintura a speciálním tanečkem, která vyjde v září a v neposlední řadě také na jeho největší hity jako „Sofia“ nebo „El Mismo Sol“ se stovkami milionů zhlédnutí.

K desce a singlu dodává: „Chci, aby se lidé při poslechu mé desky bavili. Singl La Cintura je o tom, že by všichni měli mluvit o svých nedokonalostech. Já osobně jsem otřesný tanečník. Naučit se ten taneček pro mě bylo hrozně náročné, chtěl jsem ale inspirovat ostatní, aby se nebáli překonávat překážky.“