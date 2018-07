All That Remains v Praze

Američtí All That Remains v čele se zpěvákem Philem Labontem, kteří za svou dvacetiletou kariéru posbírali mnoho fanoušků od zarytých metalistů po liberály souznící s názory zpěváka a zakladatele kapely Phila Labontea, který často kritizuje vojenské zásahy své země i napětí kolem práva na držení zbraní, se po devíti letech vrací do Prahy s aktuální deskou Madness.

Koncert proběhne 13. prosince v MeetFactory. Američtí All That Remains od svého vzniku experimentovali s žánry jako rock, pop, metalcore nebo heavy metal.

V Praze představí své aktuální osmé album Madness, plné nepopiratelných refrénů, drsných riffů, elektronických motivů i různých vokálních stylů, které posouvají hranice kapely dále než kdy dříve. Jedná se o doposud nejprovokativnější a nejeklektičtější album vůbec.