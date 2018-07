Twenty One Pilots v Praze

Dvojčlenná kapela z Ohia Twenty One Pilots, kterou tvoří Tyler Joseph a Josh Dun, vystoupí 16. února 2019 v O2 areně v rámci světového turné The Bandito Tour. Kapela má na vém kontě již čtyři alba a své první pražské vystoupení měli vyprodáno čtvrt roku dopředu, to další bylo pro velký zájem přesunuto do prostornější Tipsport areny. Nyní tedy představí album páté - Trench, které vyjde dne 5. října 2018.

Připomeňme, že jejich předchozí album Blurryface vyšlo v roce 2015 a celosvětově se ho prodalo přes 6,5 milionu. Držitelé ceny Grammy Twenty One Pilots přijíždějí do Prahy již potřetí. Jejich nové album je jedním z nejočekávanějších titulů roku 2018.

Klip z předchozího alba Blurryface Stressed Out má na Youtube skoro 1,5 miliardy zhlédnutí a je tak 51. nejsledovanějším videem vůbec. Neméně úspěšný byl i hit Heathens ze soundtracku k filmu Sebevražedný oddíl, jenž také pokořil miliardovou hranici zhlédnutí a ve více než šedesáti zemích světa se stal číslem 1 na iTunes.