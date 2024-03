Rudy Linka one man show

„Lidé, kteří inspirují, to je motor, který dává životní energii a odvahu jít za svým snem,” říká světoobčan Rudy Linka, který sám se za svůj život stal člověkem, který inspiruje. V roce 2020 oslavil svoje 60. jubileum a nakladatelství Euromedia vydalo jeho autobiografickou knihu Na cestě domů…vždycky, která se za pouhé 2 měsíce stala bestsellerem.

One man show Rudyho Linky je divadelní “stand-up” vystoupení, prokládané sólovými hudebními vstupy a doplněné projekcí fotografií z Rudyho soukromého archivu. Ve svém novém představení nazvaném Úplně jednoduché by bylo… Rudy oslavuje Franze Kafku, jehož duch je stále mezi námi, i když si právě letos připomínáme už 100 let od jeho úmrtí.