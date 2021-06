Minimaraton elektronické hudby

V ostravském Domě umění se opět v rámci festivalu Ostravské dny představí v sobotu 21. 8. od 17:00 do 23:00 v pěti tematických programových blocích současná experimentální hudba, ve které hrají různé elektronické zdroje významnou roli a stávají se tak nedílnou součástí autorského hudebního jazyka současnosti. Jednotlivé hudební bloky se budou střídat na dvou podiích a budou odděleny přestávkami.

17:00 PETR VÁLEK

The Vap Noise

účinkuje Petr Válek

18:30 TIBOR SZEMZÖ

Villa Tatra / Gull / Tractatus

účinkují Tibor Szemző a FAMA Quartet

20:00 CLUSTER ENSEMBLE

Karel Ančerl: Suita pro čvtrttónový klavír (premiéra)

Charles Ives: Three Quarter-Tone Pieces for two pianos, one tuned a quarter-tone sharp

Ivan Wyschnegradski: 24 Préludes im Vierteltonsystem Op. 22 (výběr)

účinkují členové Cluster Ensemble: Ivan Šiller a Fero Király – digitální klavíry

21:30 STEVE REICH

Violin Phase / Piano Phase / Different Trains

účinkují David Danel - housle, členové Cluster Ensemble a FAMA Quartet

22:00 Svobodná místa

texty: Pavel Zajíček, hudba: Ivan Acher / Michal Nejtek

účinkují Ivan Acher – sampler, Ivan Bierhanzl – el. bass, Michal Nejtek – syntezátor, Ivan Manolov – el. kytara a Jana Vébrová – zpěv

kurátor programu: Ivan Bierhanzl