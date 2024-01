Ruth Orkin / A Photo Spirit

První autorská výstava Ruth Orkin v České republice představuje tvorbu známé newyorské fotografky, která proslula fotografiemi slavných holywoodských herců a významných amerických osobností 50. let 20. století. Ruth Orkin je řazena do konceptu ženského umění. Její fotografie představují Ameriku poválečné doby, postoje k životu ve společnosti na vzestupu a ženy, dobývání jejich nových rolí nad rámec jejich postavení v domácnosti a v roli matky.

Ruth Orkin je jednou z mála profesionálních fotografek 40. a 50. let 20. století, která publikovala v novinách a časopisech, jako jsou například New York Times, a Life nebo Look. Její fotografie byly také součástí legendární poválečné výstavy The Family of Man v MOMA v roce 1955. Výstava vznikla ve spolupráci s f3 – freiraum für fotografie.

