Přijďte se naučit triky, jak si zlepšit kvalitu života. Inspiromat 2022 v Riegrově 51 9. a 10. listopadu!

Téma letošního je BIOHACKING! Že nevíte, co to znamená? Biohacking je cesta, jak si správnou kombinací zlepšení životního rytmu (pravidelný spánek, meditace, pestrá strava) a vhodně zvolených doplňků stravy zlepšit zdraví, kvalitu života a dosáhnout vyššího věku. Z přednášek a workshopů se dozvíte, jak všechny správné návyky přenést z teorie do každodenního života.