Dovezeme léto až k vám domů! Hromada zábavy, skvělé jídlo, drinky a kapela Mirai, jak jste ji nezažili.

Takový bude MIRAI SUMMER FEST 2024 ve čtrnácti městech napříč republikou!

Rozhodli jsme se, že je po letech hraní na letních festivalech čas na změnu. Chceme s vámi v roce 2024 zažít něco nového a speciálního, co jsme spolu ještě nezažili. Něco, co bude mít festivalový vibe, ale zároveň nám umožní být s vámi, našimi fanoušky, tak blízko, že si navzájem koukneme do očí, podáme si ruku a zahrajeme songy z našeho zpěvníku.

Zahrajeme vám akusticky i na pořádné stage, dáme si speciální drink, který jsme pro SUMMER FEST vymysleli a možná si i jeden spolu namícháme. Prožijete s námi den plný zážitků, který zakončíme pořádnou afterparty!

Těšíme se na Vás!

Vaši Mirai.