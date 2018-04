Majáles - České Budějovice

Budějovický Majáles je studentský festiva, který dává mladým lidem možnost seberealizace tím, že během jednoho májového týdne oživí centrum města ať už hudbou, divadlem či pouličním uměním. Snaží se představit nevšední kulturu, která na ně nekouká z každého billboardu. Letos Majáles oslaví 15 let na jihočeské kulturní scéně a odehraje se od 21. do 25. května 2018.

Budějovický Majáles oživuje neobjevené prostory - smaltovnu, střechu kulturního domu či letištní hangár. Je organizován středoškolskými studenty, kteří projektu věnují všechen svůj volný čas bez vidiny zisku. Je zdarma a tak může žít v rytmu Majálesu opravdu každý. Přivádí svěží kulturu - v minulých letech to byla například kapela Young Fathers, Princess Chelsea či MIDI LIDI. Letos vystoupí například brněnská kapela Ghost Of You. Třetí majálesový den zakončí v duchu elektra Bratři + Killienkrankie. Ve čtvrtek vás hudební dramaturgie Budějovického Majálesu zve hlavně na pořádnou předzvěst páteční open air v podání kapel Sýček a Červen v klubu Velbloud.