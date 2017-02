LP vyslyšela přání svých českých fanoušků a přidává druhý březnový koncert v Roxy

Šestatřicetiletá zpěvačka LP patří k největším fenoménům posledních měsíců. Její song Lost On You je jednou z nejhranějších písní v evropském rádiovém éteru, její stejnojmenné album patří (nejen u nás) k nejprodávanějším titulům a o její živá vystoupení je obrovský zájem. To se potvrdilo i v případě březnového koncertu v Roxy, který byl vyprodaný za méně než pět minut. Pro ty, kteří nepatří mezi šťastlivce, na které se dostalo, má zpěvačka nyní velmi dobrou zprávu.

Jak Laura Pergolizzi aka LP právě zveřejnila na svém facebooku, rozhodla se v Praze přidat druhý koncert. Všestranná hudebnice a výborná skladatelka, která v minulosti napsala hity například i pro Cher, Backstreet Boys, Rihannu nebo Christinu Aguileru, tak v našem hlavním městě nevystoupí pouze 28. března, ale stejnou show předvede i den předtím, tedy 27. března.

Vstupenky na přidané vystoupení, které se 27. března od 20 hodin uskuteční taktéž v pražském klubu Roxy, půjdou do prodeje již zítra, tedy 15. února. Do té doby si čekání můžete zkrátit videoklipem k písni Other People, který LP představila koncem minulého měsíce.