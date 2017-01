Nového koncertního filmu kapely Rammstein se i v České republice dočkáme již v březnu

Již několik dní kolují po internetu útržky informací, které se váží k novému koncertnímu filmu kapely Rammstein. Poslední dny se spekulovalo, kdy bude mít film v kinech premiéru a jaké státy se jeho promítání zapojí. Všechny dohady ukončila sama německá kapela, která vydala oficiální tiskovkou zprávu.

Koncertní film s názvem RAMMSTEIN: PARIS bude mít premiéru 23. března, a to jak v Evropě, tak i za oceánem. Ve většině kin bude k vidění pouze jeden den, výjimku bude tvořit Německo, Rakousko a Švýcarsko, kde bude v kinech nabídnut i 24. a 29. března. Asi nejpodstatnější je však informace, že zmiňovaný film uvidíme i v České republice. Do celosvětového promítání se zapojilo pražské kino Bio Oko, kam na film můžete zajít od 20:30 hod. Seznam kin, ve kterých bude RAMMSTEIN: PARIS k vidění, se každým dnem rozšiřuje, a tak kapela pro tyto účely zpustila speciální webové stránky, kde budou tyto informace pravidelně aktualizovány.

A na co se vlastně mohou návštěvníci těšit? Během turné Made In Germany kapelu doprovázel i uznávaný švédský režisér Jonas Åkerlund, který stojí za mnoha kontroverzními klipy německé šestice. Ten se rozhodl zaznamenat oba koncerty z března 2012, které kapela odehrála v pařížské aréně Bercy. Film, který díky tomu vznikl, přinese celkem šestnáct koncertních písní a zároveň nové, radikální nasazení členů kapely během celé show, díky čemuž se fanoušci mohou těšit na doposud nejprofesionálnější vizuální a hudební zážitek.

"Oba koncerty v Paříži jsme natáčeli celkem třiceti kamerami. Díky tomu máme celkem šedesát úhlů záběru. Kromě toho jsme pořídili detailní záběry na jednotlivé členy během generálek. Takže si dokážete představit, kolik materiálu jsme potom měli. To, co vzniklo, je kompletní show kapely Rammstein, při jejímž zpracování jsem ale postupoval precizně krok po kroku, stejně jako to dělám u tříminutového videa. A tomu odpovídalo i množství vynaložené energie. S pomocí obrovského týmu střihačů nám trvalo dobře rok, než byla střihová práce ukončena," uvádí sám režisér.

"To, co v tom filmu uvidíte, má opravdu velkou sílu. Jsem z výsledku RAMMSTEIN: PARIS opravdu šťastný. Ten film ukazuje, co Rammstein tvoří. To platilo nejen před lety - toto zůstane relevantní navždy. Rammstein je nadčasové umělecké dílo. A vím, že to bude znít možná nabubřele, ale nemyslím si, že takovéto úrovně preciznosti ještě někdy nějaký koncertní film dosáhne. Je prostě jedinečný," dodává dále Jonas Åkerlund, který například za videoklip k písni Ray Of Light od Madonny získal i prestižní cenu Grammy.

Dodejme, že lístky na pražské promítání koncertního filmu jsou již v prodeji, a seženete je za cenu 190 Kč.