Legendární Deep Purple se vrací do pražské O2 arény. Dorazí s novou deskou

Minulý rok vystoupila legendární anglická kapela Deep Purple v Plzni a v Ostravě. V květnu příštího roku se pak konečně vrátí i do české metropole, aby potěšila rovněž pražské publikum. A nepřijede s prázdnou! S sebou totiž doveze zbrusu novou desku.

Kapela Deep Purple má za sebou úspěšný rok. Nejenže byla uvedena do prestižní Rock’n’rollové Síně slávy, ale také usilovně pracovala na své nové nahrávce. Ta vyjde na začátku příštího roku a ponese název inFinite. Na první singl se mohou fanoušci již 20. ledna. Právě novou desku pak vyjede skupina představit na velké „Infinite“ Long Goodbye Tour, během něhož se zastaví také v Praze.

Deep Purple oslovují již několikátou generaci posluchačů, a to včetně těch, kteří nebyli v době, kdy kapela začínala, ještě ani na světě. Skupina vznikla již v roce 1968, hudební svět ovládla především alby In Rock, Machine Head a Made in Japan, které ji vyneslo na vrchol celosvětových prodejů alb i příjmů z koncertů. Enormní podíl na tom má především slavná skladba Smoke on the Water.

Deep Purple mají na svém kontě již téměř dvě desítky studiových alb. Dosud poslední nahrávka Now What?! vyšla v roce 2013 a vyvolala opět velkou debatu mezi staršími a novějšími fanoušky. Deska se zařadila s prodejem přes půl milionu kopií k nejprodávanějším albům na světě. Úspěšná jsou také videa From the Setting Sun in Wacken a To the Rising Sun in Tokyo. Ta obsadila ve stejný den 1. a 2. příčku v britském video žebříčku.