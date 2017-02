Kensington opět vystoupí u nás, tentokrát v doprovodu Peter Pan Complex

Nizozemská indie rocková skupina Kensington letos opět vystoupí v České republice v rámci turné k nové desce Control. Koncert proběhne v sobotu 18. února v Lucerna Music Baru.

Před třemi lety o nich věděl málokdo. Nyní v Holandsku několikrát do roku vyprodávají sedmnáctitisícovou Ziggo Dome. Kapela, která byla založena roku 2005, má za sebou už čtyři studiová alba (Borders, Voltures, Rivals a Control). Svými hity Streets, War nebo Ghosts si získává stále více fanoušků nejen doma, ale po celé Evropě. A to možná i proto, že jejich koncerty jsou proslulé skvělou atmosférou, která strhne každého.

Na poslední desce Rivals se singlem Do I Ever spolupracovali s držitelem Grammy Tomem Lord-Algem, jehož jméno je spojné například i s Rolling Stones nebo The Cure.

Kensington na koncertě doprovodí česká alternative-rocková skupina Peter Pan Komplex se zpěvákem Jordanem Hajem. Kapela vydala v roce 2015 debutovou desku „Peter Pan Compex“, která vyšla díky finanční podpoře na serveru hithit.cz. Své písně charakterizuje jako směsici izraelského písničkářství a nekompromisní kytarové plochy inspirované britskou rockovou scénou.

Vstupenky na pražský koncert jsou už vyprodány. Kapela ale letos vystoupí v České republice ještě jednou, 29. dubna na brněnském Čarodějálesu.