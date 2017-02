Hudební show na Super Bowlu proběhne v režii Lady Gaga. Spekuluje se o možné kritice Donalda Trumpa

Letošní Super Bowl se blíží a s ním i velmi očekávaná poločasová hudební show. Po Coldplay, Katy Perry, Beyoncé či Madonně přebírá štafetu Lady Gaga, jež dostala kolem 13 minut na představení, které bude sledovat jedno z největších televizních publik. Minulý rok si totiž finálový zápas severoamerické National Football League nenechalo ujít 112 milionů diváků.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

S oznámením interpreta pro letošní Super Bowl se okamžitě začalo spekulovat o tom, zda během show neproběhne politické prohlášení. V Americe je totiž po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu velmi husté politické klima. Ani Lady Gaga tento záměr jednoznačně neodmítla. “Jediná prohlášení, která udělám během své poločasové show, jsou ta, jenž konzistentně prosazuji po celou dobu své kariéry. Věřím ve vášeň pro začleňování, v ducha rovnosti i v ducha této země tvořeného z lásky, soucitu a laskavosti,” oznámila třicetiletá zpěvačka na své tiskové konferenci.

Velkou diskuzi vyvolalo již loňské vystoupení zpěvačky Beyoncé. Ta však své prohlášení sdělovala jen v jemných náznacích. “Lady Gaga se nestydí, říká to, co má zrovna na mysli,” vysvětluje editor hudebního magazínu Billboard Jem Aswad, “byl bych šokovaný, ale ne překvapený, kdyby najednou stopla píseň a pokračovala anti-Trumpovským řečněním.”

Lady Gaga neohlásila seznam písní, slíbila ale, že nabídne průřez svou hudební kariérou. “Prošli jsme celou mojí kariérou a vybrali songy, které se, doufám, budou líbit jak fotbalovým fanouškům, tak lidem naladěným jen na poločasovou show,” vysvětlila. Kromě ní se mohou diváci těšit také na devadesátiletého jazzového zpěváka Tonyho Bennetta, s nímž v roce 2014 nahrála album Cheek to Cheek. Bennet má na svém kontě více než 50 studiových desek a 16 cen Grammy. Vlastní dokonce hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Objevovaly se rovněž spekulace, že by se na největší světové stagi mohla opět objevit i Beyoncé. To ale Lady Gaga odmítla.

Vítěze Super Bowlu se Amerika i zbytek světa dočká již v noci z neděle na pondělí. V poločase se pak uskuteční hudební show, o které se většinou mluví ještě dlouhou dobu. A Lady Gaga je na ní očividně dostatečně připravená. “Plánovala jsem to od doby, kdy mi byly čtyři roky, takže vím přesně, co dělat. Pro mě je to celé o rozdávání se fanouškům a spojování lidí, kteří by se společně nesešli,” dodala.