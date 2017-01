Kromě Linkin Park doveze Aerodrome Festival do Prahy také Simple Plan, Enter Shikari a rappera Machine Gun Kellyho

Čtvrtý ročník Aerodrome Festivalu bude letos skutečně nabitý. Pořadatelé již minulý rok ohlásili jednoho z headlinerů - americkou kapelu Linkin Park, jež se do Prahy vrátí po dlouhých deseti letech. Nyní přichází s dalšími hudebními lahůdkami. Na festivalu totiž letos vystoupí i kanadští Simple Plan, čtyřčlenná partička Enter Shikari, clevelandský rapper Machine Gun Kelly i rockeři z Royal Republic.

Festival Aerodrome dovezl do českého hlavního města během předchozích let třeba hvězdy, jako jsou Metallica, System Of a Down či Limp Bizkit. A jak je vidět, pořadatelé nepodcenili ani čtvrtý ročník. Ba naopak. Program se plní známými světovými jmény a již nyní je jasné, že si na své přijdou fanoušci nejrůznějších hudebních žánrů. Losangeleští Linkin Park totiž rozhodně nebudou jedinou ozdobou letošního programu.

Bezpochyby velkým lákadlem bude i koncert kapely Simple Plan, která má za sebou téměř dvacet let aktivní hudební kariéry, během níž vydala pět studiových alb. Na svém kontě má také desítky nominací a dvanáct výher prestižních hudebních anket. V České republice se naposledy představila v březnu minulého roku, kdy odehrála koncert v Malé sportovní hale. Nadšeným fanouškům na něm živě představila písně ze své poslední desky Taking One For The Team.

Po roce se v České republice objeví také Richard Colson Baker, jenž je ale hudebnímu světu znám především pod svým uměleckým pseudonymem Machine Gun Kelly. Aerodrome Festival tak kromě rockového nářezu čeká i pořádný hip hopový zážitek, během něhož slavný americký rapper předvede svou neuvěřitelnou rychlou produkci slov. V repertoáru má kromě svých songů i covery známých klasik, třeba písní kapel Rise Against či Blink-182.

V programu nebude chybět ani britská formace Enter Shikari, která si od vydání svého debutového alba Take To The Skies získává fanoušky po celém světě. Ve své tvorbě začala propojovat trance s hardcorem, za což získala i cenu NME v kategorii hudebních inovací. Dnes se její žánr popisuje jako electronicor. Po několik měsících se vrátí také švédská kapela Royal Republic, která minulý rok zaujala návštěvníky festivalu Rock for People i publikum ve vyprodaném Lucerna Music Baru, kde se zastavila v rámci svého The Weekend Man Tour. V polovině února se na ně může těšit plzeňské Divadlo Pod Lampou.

Poslední jméno pak slibují pořadatelé oznámit do jednoho měsíce. Pro návštěvníky tak připravují bezmála desetihodinový hudební maratón, který se odehraje 11. června na Letišti Letňany. Vstupenky na festival jsou k zakoupení v internetovém předprodeji za 1 990 korun.