Ennio Morricone dorazí do Prahy spolu s Českým národním symfonickým orchestrem i zpěvačkou Dulce Pontes

Na počátku února se do Prahy chystá legenda filmové hudby Ennio Morricone, který vystoupí v O2 areně spolu s Českým národním symfonickým orchestrem. Chybět nebude ale ani speciální host. Skladatel na koncert osobně pozval rovněž portugalskou zpěvačku Dulce Pontes, která se postará o vokály slavných skladeb.

Ennio Morricone patří mezi nejvýznamnější filmové hudební skladatele současnosti. Na svém kontě má již hudbu k více než 500 snímkům, mezi nimiž jsou i velkofilmy Misie, Tenkrát na Západě, Profesionál či Nejvyšší nabídka. V současné době je držitelem dvou nominací na ceny Grammy. První získal v kategorii soundtracků za hudbu k filmu Osm hrozných, kterou nahrál spolu s Českým národním symfonickým orchestrem. Zlatý gramofon může získat také za nejlepší instrumentální skladbu L’Ultima Diligenza Di Red Rock - Versione Integrale.

Morricone se v české metropoli zastaví v rámci turné 60 Years In Music World Tour, během něhož publiku nabídne nejzásadnější skladby své hudební kariéry. Kromě Českého národního symfonického orchestru ho během vystoupení doprovodí také portugalská zpěvačka Dulce Pontes. Tu si italský skladatel vybral k tomu, aby se postarala o vokály.

Zpěvačka Dulce Pontes, jedna z hlavních představitelek hudebního stylu fado, již s Morriconem v minulosti několikrát spolupracovala. Společně nahráli autorské album Fokus, kterého se od roku 2003 prodalo více než 800 tisíc kusů. Dulce dokonce reprezentovala Portugalsko na prestižní hudební soutěži Eurovize a spolupracovala s takovými umělci, jako jsou Andrea Bocelli, Joseph Carreras, Carlo Núňez a další.

Slavné filmové melodie si budou moci návštěvníci užít již 4. února. Koncert je však již dlouhodobě vyprodaný. Pořadatelé před pár dny uvolnili do prodeje posledních padesát vstupenek, a to do klubového patra O2 areny. Vstupenky lze zakoupit na webu pořadatele JVS Group.

Foto: JVS Group