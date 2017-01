BRIT Awards 2017: Nejvíce nominací získali Skepta a formace Little Mix. Zvítězit mohou i zesnulí David Bowie a Leonard Cohen

Rok se s rokem sešel a prestižní hudební BRIT Awards opět ohlašují své nominace. Ceny, které poutají pozornost fanoušků nejen ve Velké Británii, opět odmění to nejlepší z britské i světové hudební scény. Nominacím tentokrát překvapivě vévodí méně známá jména - tottenhamský raper Skepta a dívčí hudební formace Little Mix.

Zatímco minulý rok BRIT Awards ovládla Adele se svým albem 25, letos se musí spokojit jen s jedinou nominací, a to za videoklip roku. Hned ve dvou kategoriích může ale zvítězit již zesnulí zpěvák David Bowie, jehož album Blackstar bylo nominováno na nejlepší desku roku. Bowieho mohou BRIT Awards vyhlásit také nejlepším zpěvákem roku. O stejné ocenění se letos uchází rovněž Craig David, raper Kano, soulový muzikant Michael Kiwanuka a zmiňovaný Skepta, který získal nominaci hned ve třech kategoriích, čímž se dostal spolu s Little Mix na vrchol letošního ročníku.

Mezi pět nejlepších britských zpěvařek byly tentokrát nominovány Ellie Goulding, Emeli Sandé, Lianne La Havas, Nao či zpěvačka Anohni, která minulý rok zaujala svým netradičním vizuálním vystoupením publikum festivalu Colours of Ostrava. Mezi britskými skupinami tentokrát dominují kromě Little Mix i The 1975, kteří v únoru dorazí zahrát i do České republiky, a kapely Bastille s Biffy Clyro, jež absolvovaly pražská vystoupení minulý rok. Sestavu pak doplňují i veleúspěšní Radiohead.

Kategorie Nejlepší britský videoklip a Nejlepší britský singl se pak jako obvykle částečně překrývají. V obou byli nominováni Calvin Harris a Rihanna se svou písní This Is What You Came From, Coldplay s hitem Hymn For The Weekend, James Arthur se singlem Say You Won’t Let Go či Zayn, kterému šanci na dvě ceny vynesla jeho skladba Pillowtalk. V obou sekcích může zabodovat také Jonas Blue s Dakotou i Tinnie Tempah a Zara Larsson.

Tradičně ocení BRIT Awards i nejlepší zahraniční zpěváky. V ženské kategorii byly tentokrát nominované zpěvačky Beyoncé, Rihanna, Sia, Solange a francouzská hudebnice s pseudonymem Christine and the Queens. V mužské sekci pak nominaci z minulého roku obhájili Drake a The Weeknd. Ty se o prestižní ocenění utkají s Brunem Marsem, Bonem Iverem a zesnulým Leonardem Cohenem. Drake má navíc šanci získat cenu i za nejlepší skupinu roku, a to díky svému hudebnímu spojení sil s raperem Future. Nechybí ani Nick Cave & The Bad Seeds, Kings of Leon, A Tribe Called Quest a Twenty One Pilots.

Výsledky jednotlivých kategorií budou vyhlášeny během slavnostního přenosu 22. února z londýnské O2 arény. Během ceremoniálu živě vystoupí Little Mix, Emeli Sandé i The 1975. Další interpreti budou teprve oznámeni.

Nominace BRIT Awards 2017:

Nejlepší britský zpěvák

Craig David

David Bowie

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

Nejlepší britská zpěvačka

Anohni

Ellie Goulding

Emeli Sandé

Lianne La Havas

Nao

Nejlepší britská skupina

The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

Britský objev roku

Anne-Marie

Blossoms

Bag’N'Bone Man

Skepta

Stormzy

Nejlepší britský singl

Alan Walker - Faded

Calum Scott - Dancing On My Own

Calvin Harris feat. Rihanna - This Is What You Came From

Clean Bandit feat. Louisa Johnson - Tears

Coldplay - Hymn For The Weekend

James Arthur - Say You Won’t Let Go

Jonas Blue feat. Dakota - Fast Car

Little Mix - Shout Out To My Ex

Tinie Tempah feat. Zara Larsson - Girls Like

Zayn - Pillowtalk

Nejlepší britské album roku

The 1975 - i like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it

David Bowie - Blackstar

Kano - Made In The Manor

Michael Kiwanuka - Love & Hate

Skepta - Konnichiwa

Nejlepší zahraniční zpěvák

Bon Iver

Bruno Mars

Drake

Leonard Cohen

The Weeknd

Nejlepší zahraniční zpěvačka

Beyoncé

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

Nejlepší zahraniční skupina

A Tribe Called Quest

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & The Bad Seeds

Twenty One Pilots

Nejlepší videoklip roku