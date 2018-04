Oblastní galerie Liberec láká v březnu na architekturu i malbu

Od poloviny března se mohou návštěvníci v Oblastní galerii Liberec těšit na tři nové výstavy. Organizátoři představí mexického architekta Alberta Kalacha a jeho unikátní dům Tower 41, dílo mladé malířky Viktorie Langer a fenomén společného bydlení v expozici Bydlet spolu. České kolektivní domy.

Vyvýšená džungle

Milovníci současné architektury se v rámci výstavy o díle mexického architekta Alberta Kalacha budou moci seznámit s jeho stavbou Tower 41. Ta vyniká nejen svým unikátním vzhledem, ale i myšlenkou, která za návrhem domu stála. Kalache je proslulý tím, že maximálně respektuje přírodu a architekturu s ní výjimečným způsobem spojuje. „Ukázkovým příkladem je právě Tower 41, kde jsou první dvě podlaží v podstatě vyčleněná džungli a také střecha této výškové budovy obsadila zeleň,“ přibližuje Jan Randáček, ředitel galerie.

Tower 41 v sobě skloubí vše, co Kalach miluje a obdivuje, od věží po zahrady. Na výstavě si návštěvníci budou moci prohlédnout fotky, skici, model a plány tohoto architektonického skvostu ležícího uprostřed Mexico City.

Výstava Alberto Kalach: Master of Mexican Architecture potrvá do 10. 6. 2018. Zájemci se mohou ve čtvrtek 22. 3. 2018 v 17 hodin zúčastnit i komentované prohlídky s prof. Fránkem.

Snová Viktorie Langer

V rámci série intervencí finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 se v Oblastní galerii Liberec představuje mladá malířka Viktorie Langer. Umělkyně, která vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a má za sebou několik zahraničních stáží, své dílo v minulosti již vystavovala v Národní galerii v Praze nebo na českém velvyslanectví v Londýně. Pro Oblastní galerii Liberec si připravila projekt s názvem Caramello, ve které pojednala celý prostor skrze instalaci z maleb na látce přesahující do malby přímo na stěnách galerie, která navíc komunikuje s drobnými závěsnými objekty.

Kurátorka výstavy Karina Kottová zdůrazňuje autorčinu snovou polohu: „Malbám Viktorie Langer na textiliích, plátně, nábytku i drobných objektech je vlastní snivý, putující pohled. Spíše než ostré kontury předmětů nebo postav zachycuje Viktorie jejich auru, fluidum, které mění barvy a zaobluje tvary. Autorka vytváří mnohovrstevnaté instalace, v nichž si pohrává s rychlostí plynutí okolního času i fyzickou přítomností diváka.“

Výstava Caramello bude otevřena do 10. 6. 2018 a připraveny jsou i dvě komentované prohlídky, které se uskuteční za přítomnosti autorky 3. května v 10.30 a 17 hodin. Provázet v dialogu s umělkyní bude kurátorka výstavy Karina Kottová.

Sdílím, sdílíš, sdílíme

Od architektury k malbě a od malby zase k architektuře. Poslední z březnových výstav Oblastní galerie Liberec se zabývá fenoménem sdílení, který je v současné době stále více aktuální. Výstava Bydlet spolu. České kolektivní domy představuje koncept kolektivních domů, který se v Československu rozvíjí už přes 100 let a jehož kořeny sahají až do Spojených států amerických konce 19. století, kde právě vrcholil boj za emancipaci žen. Tento typ domu nabízí svým obyvatelům společné prostory jako jsou prádelna, knihovna či restaurace a současně nabízí privátní prostor, který ale postrádá některé funkce přesunuté do společné části domu.

„Asi nejznámější český kolektivní dům stojí v Litvínově. Z dnešního pohledu bychom k jeho architektuře a funkcím měli asi řadu výhrad, ale ve své době se jednalo o velmi moderní a progresivní bydlení. Rodinné byty byly dokonce mezonetové a vybavené nábytkem na míru, topení bylo podlahové, mateřská školka byla přímo v domě, stejně jako kadeřnictví, restaurace, tělocvična nebo fotokomora,“ popisuje ředitel galerie Jan Randáček. Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout plány, fotografie a modely známých kolektivních domů, nebo si mohou poslechnout vyprávění pamětníků.

Výstava potrvá do 10. 6. 2018. Oblastní galerie Liberec zároveň upozorňuje návštěvníky, že z důvodu natáčení dojde k dočasnému uzavření výstavy, pravděpodobně ve dnech 23. dubna – 8. května

Foto: Alberto Kalach, Tower