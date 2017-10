Roger Waters přidal další koncert v České republice

Rocková legenda Roger Waters vystoupí v rámci svého turné v dubnu i v Praze. Díky velkému zájmu českých fanoušků nyní přidal druhý koncert, který se uskuteční 28. dubna 2018 v O2 areně.

Nově přidaný koncert odehraje Waters hned den po předem avizovaném termínu, v pražské O2 areně tak vystoupí 27. i 28. dubna. Legendární Watersovu show tak uvidí tisíce dalších Čechů. A podle samotného umělce bude o co stát: „Na turné představíme zcela novou show. Bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry a některé mé nové věci. Pravděpodobně 80 % z toho bude starý materiál a 20 % nový, ale vše bude spojeno obecným tématem,“ prozrazuje Waters, na jehož koncertě tak nebudou chybět ani skladby skupiny Pink Floyd, jejímž členem Roger Waters býval.

Vystoupení je založené na nejmodernější vizuální produkci, která je ve spojení s ohromujícím kvadrofonním zvukem známkou všech Watersových koncertů. „Bude to skvělá show, to vám slibuji. Bude to velkolepé, tak jako v případě všech mých předešlých show,“ dodává rocková legenda.