V hlavním městě začal Fotograf Festival. Letos si vzal do hledáčku digitální svět

Již posedmé se v Praze koná Fotograf Festival, který se soustředí na přesahy fotografie do současného umění. Letošním středobodem je problematika internetu a přechodu od analogového k digitálnímu myšlení. Akce probíhající až do 3. listopadu můžete navštívit na různých místech, mimo jiné v Rudolfinu, Fotograf Gallery nebo Centru pro současné umění Futura.

Letošní ročník nese název Eye in the Sky, který má prostřednictvím neuchopitelného oka symbolizovat permanentní sledování uživatelů a dohled internetu nad nimi.

„Hranice mezi tím, co jsme byli zvyklí pojmenovávat jako skutečnost a vnitřním prostorem digitálních rozhraní, se každým dnem zužuje a dosud nejsme schopni uchopit poměr negativních či pozitivních dopadů tohoto vývoje. Pro některé je technika prostředkem osvobození, pro jiné nástrojem útlaku. Festival nabízí pár záchytných bodů na pomyslné mapě, která by nám měla pomoci se v problematice orientovat,“ uvedl kurátor letošního ročníku Jen Kratochvil.

Festival slavnostně zahájí křest třicátého čísla časopisu Fotograf v pátek v 19.30 hodin ve Fotograf Gallery. Program čítá výstavy, třeba In my hands, every day. In my sight, every day dvojice Kajsa Dahlberg & Jirka Skála v Hunt Kastner na Žižkově, jež probíhá do 27. října, nebo budoucí výstavu Trevora Paglena pojmenovanou podle písně Irvinga Berlina How Deep Is the Ocean, How High Is the Sky právě o sběru osobních dat. Chystají se i projekce filmů, třeba snímku Risk 16. října v Kině Rudolfinum či A hle: Snění o propojeném světě na stejném místě 3. listopadu.

Celý program najdete na stránkách festivalu fotografestival.cz.

Foto: archiv Fotograf Festival