Divoký západ fotografky Ellen von Unwerth je k vidění v pražské Leica Gallery

Světoznámá představitelka módní fotografie Ellen von Unwerth vystavuje svá díla od středy 20. září v Leica Gallery v Praze. Drzé snímky Marilyna Mansona nebo zpěvačky Caroline Vreeland si zde můžete prohlédnout až do 19. listopadu.

Výstava Wild Wild West návštěvníkům představuje jedinečný příběh, který původem německá fotografka, dnes žijící a tvořící v Paříži a New Yorku, vytvořila přístrojem Leica S pro časopis S Magazin 8. Série plná životem nabitých fotografií příznačných pro Unwerth ukazuje dívčí gang při honbě za štěstím na Divokém Západě. Spatříte v ní nekonvenční obrazy hvězd jako Marilyn Manson, Micah Fitzgerald, Caroline Vreeland nebo Millie Brown.

Fotografka se narodila v roce 1954 ve Frankfurtu nad Mohanem. Po dětství prožitém v sirotčinci odešla v 16 letech pracovat do Mnichova, kde se přidala k cirkusu. Zde si ji všiml fotograf a najal ji jako modelku do časopisu Bravo. Následně ji objevil šéf modelingové agentury Elite a Unwerth se odstěhovala do Paříže. První vlastní snímky zhotovila v polovině osmdesátých let v Keni.

Foto: archiv Leica Gallery