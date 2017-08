Jon Favreau pracuje na novém Lvím králi

V poslední době se roztrhl pytel se známými animovanými filmy, jež jsou přetáčeny do hraných verzí. V roce 2010 se jednou z prvních vlaštovek stala Alenka v říši divů, Maleficent (Zloba - Královna černé magie) převyprávěla příběh Šípkové Růženky v roce 2014, o rok později přišla nová Popelka, loni jsme měli možnost zhlédnout přepracovanou Knihu džunglí a letos Krásku a zvíře. Disney však nemíní v tomto trendu skončit, naopak.

Režisér výše zmíněné Knihy džunglí Jon Favreau již pracuje na dalším filmu, tentokrát půjde o předělanou verzi Lvího krále. Stejně jako právě v Knize džunglí nebo v Krásce a zvířeti se zde také setkáme s oblíbenými původními písněmi, i přesto však bude pro tvůrce přepracování filmu nelehkým oříškem. Lví král z roku 1994 je totiž jedním z nejslavnějších a divácky nejoblíbenějších animovaných filmů vůbec. Mimo to, že vydělal téměř miliardu na celosvětových tržbách, získal dva Oscary, tři Zlaté glóby, Grammy a další ocenění, byl předělán do neméně slavného a úspěšného Broadway muzikálu a patří mu místo v srdcích snad každého diváka.

Jon Favreau, známý i z Marvel světa díky režii prvního Iron Mana a spolupráci na dalších snímcích, si svůj nelehký úkol a zodpovědnost při přepracovávání Lvího krále uvědomuje. Jak řekl na filmovém festivalu Tribeca 2017: "Kniha džunglí je stará 50 let, Lví král pouze 20. Lidé s ním vyrůstali v době videa, kdy si to pouštěli pořád dokola. Musím tedy doopravdy prozkoumat všechny části příběhu."

Také zmínil, že je potřeba respektovat a uctít to, co už kolem filmu a příběhu je. Znovunatočením takto kultovního animovaného snímku totiž riskuje, že může lidem zkazit vzpomínky na oblíbený film z dětství. "Lvího krále lidé opravdu znají a vyrůstali s ním. Mají k němu citové vazby. Podle mě je paměť jako komprimovací software - nemůžete si pamatovat vše, a tak si pamatujete to, co je podle vás důležité. Proto si říkám 'Co si pamatuji z Lvího krále?' stejně jako jsem si říkal 'Co si pamatuji z Knihy džunglí?'(...) A pak jsou tam věci, které si tak dobře nepamatujete, a ty můžete při tvorbě nového filmu prozkoumat trochu více."

Z hereckého obsazení je předběžně potvrzen například Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), Donald Glover (Simba) nebo Chiwetel Ejiofor (Scar). Nezbývá než doufat, že se tvůrcům povede zachovat vše, co máme na Lvím králi rádi, a jak si poradí se zbytkem, to se můžeme nechat překvapit. Premiéra nového zpracování oblíbeného příběhu je stanovena na 18. července 2019.