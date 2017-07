Picasso, Dalí, Giacometti a další. Výstava slavných umělců bude k vidění v Liberci

Výstava výjimečných uměleckých děl 20. století, která byla představena i ve vídeňském Belvederu, probíhá od 13. července v Oblastní galerii v Liberci. Kolekci více než 150 děl od 60 autorů sběratele Helmuta Klewana zde můžete zhlédnout do 1. října.

Někdejší mnichovský galerista Helmut Klewan shromáždil sbírku významných uměleckých děl 20. století. „Kromě děl klasické moderny zde najdeme také významný soubor rakouského poválečného umění, především akcionismu, kdysi radikálního a agresivního hnutí, které ale veřejnost již akceptovala a přijala jako významný příspěvek Rakouska do světové kultury,“ řekl ředitel liberecké galerie Jan Randáček.

Výstava Klewanovy soukromé kolekce do České republiky doputovala přes galerie v Augsburgu a ve Vídni. Ve sbírce jsou zastoupeny obrazy, grafiky a sochy Alberta Giacomettiho, Pabla Picassa, Giorgio de Chirica, Kurta Schwitterse, Jeana Dubuffeta, Francise Bacona, Marii Lassnig, Arnulfa Rainera, Güntera Brusa a mnoha dalších. „To jsou jména, na která se jinak jezdí do Berlína či do Vídně,“ upozornil Randáček.

Vernisáž výstavy Giacometti – Picasso – Chirico se uskuteční ve čtvrtek 13. července od 17.30 hod. Účast na ní přislíbil i sběratel Helmut Klewan. Výstavu můžete zhlédnout i v rámci komentovaných prohlídek s průvodkyní Annou Habánovou, a to 17. srpna a 7. září vždy v 10.30 a 17 hodin.

Vstupné činí 80 Kč (dospělí) a 40 Kč (zlevněné), každý čtvrtek je vstup do galerie zdarma.

Foto: nahoře – Giorgio de Chirico, Piazza dItalia s koněm, kolem 1970, olej na plátně, 45 x 55 cm, sbírka Helmuta Klewana